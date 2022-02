Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19 februarie – 19 martie 2022, Ateneul Național din Iași organizeaza cea de-a doua ediție a proiectului ,,Luna Sculptorilor Romani”. In cadrul expoziției, va fi prezentat in premiera pentru public, un cilindru din bronz, realizat de Constantin Brancuși pentru fixarea sculpturii „Pasarea…

- Anual, in data de 24 februarie se celebreaza Dragobetele, sarbatoarea iubirii la romani. O sarbatoare multimilenara a poporului roman. Ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior…

- Un nou eveniment cultural va avea locin ziua de 26 februarie 2022 , ora 11.00, la Cercul Militar Iași, cu oaspeți din Vaslui și gazde din Iași și cu o noua apariție editoriala „Schengen Cultural”, o carte de vizita pentru Romania, transpusa de reputatul scriitor și jurnalist Dan Teodorescu intr-un volum…

- Tradițiile de nunta inca mai reprezinta, in unele zone rurale, unicitatatea și autenticitatea poporului roman. Din pacate, aceasta unicitate incepe sa-și piarda din valoarea sa universala și culturala, odata cu patrunderea modernitații, tot mai adanc, in vatra satului. In zona urbana din Romania, tradițiile…

- Alpinistul Alex Gavan a atins cel de-al saptelea varf de peste 8000 m, fara oxigen suplimentar, Gasherbrum 2, din Muntii Karakorum, ajungand astfel la jumatatea proiectului sau de a fi primul roman care urca, fara oxigen suplimentar, pe toate cele 14 varfuri de peste 8000 de metri din lume. De asemenea,…

- Salvarea montana este mai presus de o meserie reglementata, o stare de spirit și din acest motiv este extrem de greu sa devii salvator montan; trebuie sa te naști pentru așa ceva! Devotamentul și spiritul de sacrificiu al echipelor de salvare sunt imense. Pe ploaie, ninsoare sau viscol ori sub soarele…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna din acest an, pensionarii ieșeni vor primi ajutoare sub forma de tichete sociale valorice. Acțiunea, ajunsa la ediția a XVII-a, este organizata de catre Primaria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistența Sociala. Beneficiarii campaniei sunt 11.587 de pensionari ale…

- Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei este considerata o sarbatoare dedicata cultului stramoșilor și potrivit unei mentalitați vechi, exista credința ca in aceasta noapte, din ajun, sufletele morților se intorc printre cei vii sub forma unor spirite purtatoare…