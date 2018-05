Dragnea vrea să fie ACHITAT: ”Eu muncesc în folosul comunitații de peste 20 de ani” “Am afirmat cu tarie nevinovatia mea. Nu am comis absolut niciuna din faptele, presupusele fapte pe care DNA le-a aruncat in rechizitoriu. In ceea ce priveste munca in folosul comunitatii, eu am fost foarte clar. Am spus ca sper sa nu se ajunga acolo, am solicitat achitarea si am mai spus ca eu muncesc in folosul comunitatii de peste 20 de ani de zile”, a declarat Liviu Dragnea la finalul procesului. Intrebat pe baza caror probe cere DNA sapte ani si sase luni de inchisoare in cazul sau, Liviu Dragnea a raspuns: “DNA-ul vrea pentru mine pe viata, pentru mine si pentru alti lideri politici vrea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul cuvant din dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, Liviu Dragnea le-a spus judecatorilor ca este nevinovat, precizand ca de 20 de ani munceste in folosul comunitatii. "Sustin cu toata taria nevinovatia mea. Nu am comis niciuna din fapte. (..) Muncesc…

- Declaratii uimitoare facute de seful PSD Liviu Dragnea, la iesirea din sediul ICCJ, acolo unde au avut loc audierile in dosarul privind angajarea a doua membre PSD la DGASPC Teleorman. DNA a cerut 10 ani de inchisoare cu executare pentru Liviu Dragnea. "Nu poate nimeni sa iti dea niste ani pierduti.…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au anuntat, marti, ca vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Procurorii DNA au cerut, la Instanta suprema, condamnarea…

- Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, condamnarea la inchisoare cu executare a inculpatilor din dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu.

- Curtea Suprema judeca marti ultimul termen in procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Acestea au fost platite din…

- Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, condamnarea la inchisoare cu executare a inculpatilor din dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin,…

- Magistratii Curtii de Apel Brasov ar putea anunta vineri, 27 aprilie, pronuntarea in recursul formulat de procurorii DNA in legatura cu decizia Tribunalului Brasov de pe 20 aprilie privind masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de primarului Ghimbavului, Toma Dorel. Pronuntarea a fost amanata…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…