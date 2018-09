Dragnea promite taranilor bani ca de Craciun pe porcii ucisi de pesta. Ce sanse sunt si ce impact ar avea o astfel de decizie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii va elabora un proiect de act normativ pentru stabilirea mecanismului privind despagubirile ce se vor acorda in cazul pestei porcine africane, proiect ce va ajunge saptamana viitoare pe masa Guvernului, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES…

- Ministerul Agriculturii va elabora un proiect de act normativ pentru stabilirea mecanismului privind despagubirile ce se vor acorda in cazul pestei porcine africane, proiect ce va ajunge saptamana viitoare pe masa Guvernului, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- "Oamenii trebuie sa fie despagubiti, dar si sprijiniti, cand aceasta problema trece, sa isi repopuleze efectivele de suine. S-a discutat despre o despagubire de la un nivel minim de greutate de fiecare animal sacrificat. Ministerul Agriculturii face o propunere de act normativ cu care sa intram saptamana…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca le-a transmis colegilor sai un mesaj al comisarului european Corina Cretu, care i-a spus ca presedintele CE Jean-Claude Juncker si comisarii europeni si sunt ingrijorati pentru situatia…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri la Tulcea, referitor la demersurile privind recuperarea banilor datorati statului de presedintele Klaus Iohannis, ca a semnat un ordin prin care corpul de control va face verificari in acest sens atat la ministerul de resort, cat si…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici (PSD), a recunoscut vineri ca statul roman nu este inca proprietarul casei din Sibiu care a apartinut familiei Iohannis, dar ii cere presedintelui sa returneze voluntar banii incasati drept chirie in perioada 2001-2015, ca sa dea un exemplu tarii. In acelasi timp,…

- Cu o somație primita de la Liviu Dragnea in urma cu o zi, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat astazi ca are toate datele și ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa plateasca statului 1,27 de milioane de lei, bani din chiria pe care a incasat-o pentru casa pe care a prierdut-o in instanța.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…