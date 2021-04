La aproape doi ani de cand a ajuns in spatele gratiilor, fostul lider al Partidului Social Democrat a primit o veste buna, in privința solicitarii de liberare condiționata. Și anume unda verde din partea Comisiei de la Penitenciarul Rahova. ”A primit aviz favorabil din partea Comisiei de eliberare condiționata! Il așteptam acasa curand! Asta am […] The post Dragnea, prim pas catre liberarea condiționata. ”Aviz favorabil” first appeared on Ziarul National .