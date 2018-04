Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, la Antena 3, ca asteapta sa vada ce hotarare va lua presedintele Klaus Iohannis referitor la cererea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a subliniat totodata ca il va sustine pe ministrul Justitiei, scrie Romania TV. Nu…

- „Comisia pentru pregatirea Romaniei pentru trecerea la moneda unica. Am vazut proiectul de ordonanța și l-am și semnat. Am ințeles doua lucruri esențiale. Aceasta comisie suspenda activitatea altui comitet, nu e vorba doar de comitetul nostru. Acolo s-a discutat și despre detalii, cum se face alimentarea…

- Dancila ii cere lui Juncker sa explice de ce Comisia Europeana s-a interesat de dosarele din justiție: ”Astfel de practici au mai fost facute”, a spus șefa Executivului, miercuri, in ședința de Guvern, ea precizand ca a primit in dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirma ceea…

- ”Cautam o soluție pentru Formularul 600. Pana in 25 martie, cand va fi prima plata, vom gasi aceasta soluție. Am discutat cu Ministerul Finanțelor, am identificat mai multe soluții. Ceea ce pot sa va spun este ca in viitor, va fi un singur formular și o singura plata și avem in vedere ca aceasta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau vor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…