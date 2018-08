Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti seara ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a conceput si participa la un proiect politic cu partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. "Este (n.r. - George Maior) cel care a conceput si participa la un proiect politic acum. Proiectul politic cu partidul asta al lui Ponta", a spus Dragnea la Antena 3. Intrebat daca Maior este implicat in acest proiect, Dragnea a raspuns afirmativ. "Cum sa nu? Sigur. Bineinteles ca e implicat. El n-a iesit din politica. Si cand era sef la SRI era implicat in politica. El era implicat in toate partidele.…