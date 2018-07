Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu il intreb si acum pe domnul Misa, care este presedintele ANAF, daca aceasta institutie, precum si uneori Ministerul de Finante au de gand sa recupereze sutele de mii de euro de la domnul presedinte Iohannis. Ii intreb acum, public, daca au atat de multi bani la buget si nu au nevoie de ei, poate…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, joi, ca Ionut Misa, seful ANAF, Ionut Misa, ar trebui sa fie preocupati sa recupereze prejudiciile de la toata lumea, inclusiv paguba de sute de mii de euro facuta de presedintele Klaus Iohannis prin "case obtinute prin fals".

- Liviu Dragnea a afirmat in discursul tinut sambata seara la mitingul organziat de PSD in Piata Victoriei ca statul paralel este "o fratie josnica, periculoasa, care vrea sa scoata democratia din joc” si ca beneficiarii acestuia sunt politcienii care pierd alegerile la urne, in acest context liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis a salutat discutia dintre sefii Bancii Nationale si premierul Viorica Dancila, chiar daca aceasta a avut loc in birou la Liviu Dragnea si nu la Palatul Cotroceni. Seful statului crede ca odata cu acesta intalnire, medierea pe care el a initiat-o, intre Guvern si BNR, si-a…

- E razboi total intre presedintele Klaus Iohannis si seful PSD Liviu Dragnea. Dupa ce seful statului l-a atacat dur pe Dragnea pentru vizita in Israel, seful Camerei Deputatilor i-a dat replica. In direct la Antena 3, Dragnea i-a spus lui iohannis ca nu scrie nicaieri in Constitutie ca doar seful…

- "Klaus Iohannis este un om politic si ne asteptam de fiecare data de la el la decizii politce si, bineinteles, si la replici politice. Singurul lucru pe care il asteptam de la domnia sa este sa nu ascunda adevarul atunci cand in cadru privat are anumite idei, anumite optiuni. Noi consideram ca ar…

- Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei, seful statului isi exprima speranta ca, dupa discutiile cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei…