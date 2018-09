Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat ca in sedinta conducerii partidului i s-a trasat sarcina premierului Dancila sa adopte o ordonanta de urgenta prin care sa se anuleze protocoalele cu SRI din Justitie si efectele acestora."I s-a cerut doamnei Dancila ca guvernul sa adopte rapid o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%, potrivit Mediafax. „Doamna prim-ministru…

- Presdintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seara, la Realitatea TV, ca Ordonanta de Urgenta privind revizuirea sentintelor anuntata de catre ministrul Justitiei Tudorel Toader este „o aberatie”, intrucat Guvernul nu poate sa se substituie instanselor. Orban spune ca scopul acestei este de a-l…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Legea offshore a fost adoptata de Parlament la inceputul lunii, dar deja urmeaza sa fie modificata. Liviu Dragnea a facut acest anunt duminica seara la RomaniaTv. "OUG pentru Legea offshore . Eu am spus chiar in seara zilei respective, in Comisie s au facut modificari pana in ultimele momente si ceea…

- Calin Popescu-Tariceanu a sustinut ca nu a discutat cu partenerii de coalitie despre modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. "Nu am discutat de niciun fel de ordonanta de urgenta pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge…