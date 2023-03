Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, era liderul partidului de guvernamant atunci cand a aparut OUG 13, care stabilea pragul la abuzul in serviciu. Aceea decizie a Guvernului a generat un val uriaș de proteste in Piața Victoriei. Ieri, in Senat, a trecut o lege prin care se stabilește pragul la abuzul…

- Ministerul Justitiei a anuntat, miercuri, ca va sustine adoptarea de catre Camera Deputatilor a unui prag de 9.000 de lei la infractiunea de abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al MJ, in legatura cu infractiunea de abuz in serviciu prevazuta de art. 297 din Codul penal, decizia Curtii Constitutionale…

- Ministerul Justitiei a anuntat, miercuri, ca va sustine adoptarea de catre Camera Deputatilor a unui prag de 9.000 de lei la infractiunea de abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al MJ, transmis AGERPRES, in legatura cu infractiunea de abuz in serviciu prevazuta de art. 297 din Codul penal, decizia…

- CSM nu a propus un prag valoric pentru abuzul in serviciu, transmite vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii(CSM), Daniel Horodniceanu, dupa ce Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale,…

- Se va putea fura fara probleme, atrage atenția fostul șef al DNA, Crin Bologa, dupa ce Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale, prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inchisoare…

- Dragos Pislaru, copresedinte REPER, acuza partidele din coalitie ca au adoptat in Senat "fosta OUG 13" si anunta un protest in Piata Victoriei."Dragnea, fostii tai elevi te-au depasit. Ce n-ai reusit in 2017, au facut acum mostenitorii tai. PSD, PNL si UDMR au trecut AZI in Senat fosta OUG 13. Abuzul…

- Senatul a adoptat, in sedinta de plen de miercuri, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal si a altor acte normative, pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale, prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani,…

- Senatul a adoptat, in sedinta de plen de miercuri, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal si a altor acte normative, pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale, prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inch ...