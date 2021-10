Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a dezvaluit duminica, la Kanal D, ca instanța i-a ridicat sechestrul, astfel ca nu exista varianta ca iubita lui sa-i dea bani de buzunar. „Pai cum sa-mi dea iubita? Nu are ea bani și da ea banii de buzunar. Punem banii impreuna, eu nu sunt inchiriat. Indiferent cum ar fi, eu…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a negat duminica, la Kanal D, ca Viorica Tanase a fost premierul ales de Irina Tanase. El a dezvaluit ca propunerea a fost facuta de Ionel Arsene, actualul președinte CJ Neamț. „Nu! Viorica Dancila... ma gandeam sa nu raspund la intrebarea asta, pentru ca imi…

- Extrem de serioasa in fața camerelor, Denise Rifai știe cum sa se impuna in fața invitaților sai de la emisiunea pe care o modereaza la Kanal D. Prezentatoarea este complet diferita atunci nu apare la televizor și recent a fost surprinsa imbracata intr-o rochie mini. Denise Rifai este aproape de nerecunoscut…

- Andreea Marin a venit azi in emisiunea Teo Show, de la Kanal D. Vedeta s-a vindecat de coronavirus și a dezvaluit cum au fost simptomele in cazul ei. Andreea Marin a ținut sa dezvaluie și un alt episod in care s-a temut pentru sanatatea ei, petrecut anul trecut. Andreea Marin s-a vindecat de coronavirus…

- Fostul premier PSD Viorica Dancila a negat vehement orice legaturi cu SPP și SRI, dupa acuzațiile in acest sens facute de fostul lider social-democrat Liviu Dragnea. „Cam dupa cinci-sase luni de cand a fost numita prim-ministru, aleasa prim-ministru, desemnata si aleasa, Viorica a fost preluata…

- "Fața de ceilalți doi, doamna Viorica Dancila nu a blocat nicio masura din program, ceea ce a facut ca programul de guvernare din acel an sa continue.Cam dupa 5-6 luni dupa ce a fost numita prim-ministru, Viorica a fost preluata total de SPP și de SRI", susține Liviu Dragnea intr-o declarație facuta…

- Legat de intrarea la guvernare in cazul alegerilor anticipate, Marcel Ciolacu a declarat ca „nu am spus ca nu suntem pregatiți. Cum spune dl Iohannis, in acest moment, Parlamentul Romaniei nu mai reflecta dorințele romanilor și trebuie alegeri anticipate. In acest moment nu mai reflecta Parlamentul…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat luni, la B1 TV, ca decizia in acest moment este de incepere a școlii din 13 septembrie, cu prezența fizica a elevilor in clase și cu respectarea stricta a regulilor de protecție anti-COVID-19. Ministrul a precizat ca rata mica de vaccinare in randul…