Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca nu va promulga Legea referendumului, asa cum a ajuns in prezent la Administratia Prezidentiala, precizand ca intentioneaza sa sesizeze CCR. (continua) AGERPRES/(A - autor: Madalina Cerban, editor: Claudia Stanescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa ia in discutie pe 3 mai sesizarea privind proiectul de modificare a Legii referendumului, au informat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. USR anunta pe 4 aprilie ca, impreuna cu PNL si PMP, va sesiza, din nou, Curtea Constitutionala cu privire la proiectul…

- Legea referendumului ramnane in varianta PSD Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, trimis spre reexaminare de presedintele Klaus Iohannis, a fost adoptat în forma initiala de plenul…

- Camera Deputaților a adoptat Legea referendumului, respingand cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constituționala și modificata ca urmare a unei decizii de neconstituționalitate. Prin acest proiect de lege, PSD il scoate din procedura organizarii…

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeași forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constituționala și…

- Liviu Dragnea a precizat ca legea referendumului intra luni la votul final in Senat și apoi urmeaza sa ajunga la Camera Deputatilor, in procedura de urgenta. „Dupa ce presedintele o promulga, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv…

- Legea referendumului intra luni la votul final in Senat, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza AGERPRES . “Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astazi intra in votul final de la Senat, speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici,…