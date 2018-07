Dragnea, condamnat de judecatori santajabili controlati de DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Facebook, Ponta a dat link la o declaratie a lui Bogdan Chireac si a scris: "Ca sa o apere pe Kovesi de aceste noi dezvaluiri, "prietenul" Dragnea a vorbit imediat cu jurnalistii pe care ii plateste el cel mai gras si i-a pus sa vina cu o minciuna: "Guvernul Ponta a dat Ordonanta de…

- "Chiar vineri am avut o discutie cu dl Dragnea pe acest subiect, iar raspunsul meu e foarte clar, l-am spus si domnului Dragnea, nu am nimic de ascuns, nu facem politica in secret. Prin urmare, voi sustine o decizie a coalitie care urmeaza sa demareze un proces de suspendare, o procedura de suspendare.…

- Ultimul sondaj CURS incinge spiritele si la dreapta si la stanga scenei politice, respectiv il atata pe Iohannis contra lui Ciolos si pe Dragnea contra lui Tariceanu. De tip OMNIBUS, sondajul a fost facut la sfarsitul lunii trecute. Conform rezultatelor, desi stationeaza la peste 20 la suta, Calin…

- Anunt incendiar facut depresedintele Comisiei pentru legile justitiei, fostul ministru Florin Iordache. Acesta a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Antena 3, ca modificarile Codului Penal privind abuzul in serviciu vor fi votate cu celeritate.Citeste si: Liviu Plesoianu acuza PRESIUNI…

- Pe vremea Romaniei frantuzite, despre un Monsieur care nu-si bucura sotia se zicea ca “n-are demaraj”. Iar despre o doamna care nu avea datele fizice sau intelectuale pentru a domina, dar ajungea sus, se barfea ca avea “une specialite, mais une specialite…” Tinand cont de detenta intelectuala si de…

- Locuința judecatorului Constantin Epure, caci despre el este vorba, a fost atacata vineri noaptea, cand acesta nu se afla acasa. Potrivit sursei citate, atacatorul a spart geamurile, insa nu s-au sustras bunuri. Judecatorul barladean a depus plangere la poliție, el nefiind acasa cand a avut loc…

- Și guvernul emanat de Dragnea trebuie sa plece, pentru ca asupra Romaniei planeaza suspiciunea ca este dirijata de un politician pe care justiția il considera infractor recidivist”, a declarat prim-vicepreședintele PNL Arad, Iustin Cionca. Acesta este de parere ca sentința in cazul Dragnea trebuie sa…

- Liderul social-democrat ar putea afla peste doua saptamani ce anume decid magistratii Inaltei Curti in dosarul in care procurorii DNA, care il acuza de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in cazul celor doua angajari de la Protectia Copilului Teleorman, au cerut instantei…