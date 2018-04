Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca, pana la construirea unei autostrazi, o posibila solutie pentru evitarea aglomeratiei pe DN1 ar putea fi reconfigurarea traficului in zona Comarnic, afirmand ca va discuta acest aspect cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a susținut, marți, la Parlament, ca situatia aglomeratiei de pe DN1 se poate rezolva in zona Comarnic pana la construirea unei autostrazi, urmand ca in acest sens sa discute cu ministrul Transporturilor.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca situatia aglomeratiei de pe DN1 se poate rezolva in zona Comarnic pana la construirea unei autostrazi, urmand ca in acest sens sa discute cu ministrul Transporturilor, informeaza agerpres.ro Dragnea, care a petrecut Sarbatorile…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca, in privinta infiintarii Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures crede in „dialog si nu in mesaje lansate in media“ si ca, intrucat liderul PSD,…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca, in privinta infiintarii Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures crede in „dialog si nu in mesaje lansate in media” si ca, intrucat liderul PSD,…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Aleksandar Vucic a fost primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a salutat in limba romana garda de onoare. Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate…

- Gabriela Firea, edilul din Bucuresti, a anuntat ca isi va da demisia din toate functiile PSD, in situatia in care nu se rezolva problemele grave ale Capitalei. Firea este suparata pe Guvern, deoarece ministrii PSD se lasa condusi de directorii si comisiile din perioada tehnocratilor, scrie Ziare.com.…