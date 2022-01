Stiri pe aceeasi tema

- In data de 18 decembrie 2021, in intervalul orar 18:00-00:00 dispozitivul constituit la nivelul Poliției municipiului Timișoara din echipajele de ordine publica, investigații criminale, sisteme de securitate, proximitate, jandarmi, pompieri ISU Banat și reprezentanți ITM au desfașurat activitati preventiv-reactive…

- CNAIR arata ca in perioada imediat urmatoare vor incepe lucrarile de construcție pentru dotarile aferente a 6 spații de servicii supuse contractelor de concesiune incheiate de CNAIR in anul 2021 pe autostrazile deschise traficului rutier situate pe rutele Nadlac – Sibiu (A1), Pitești – București …

- SCM OHMA Timisoara a cedat azi in etapa a 7-a a Ligii Nationale pe terenul puternicei U-BT Cluj-Napoca. „Leii din Banat” au tinut aproape de adversar pana in sfertul final, dar au fost depasiti in „Polvalenta” ardeleana, scor 88-98. Alb-violetii au evoluat in arena pe care nu cu mult timp in urma a…

- Puțin peste 55.000 de locuințe din Timișoara mai sunt abonate la Colterm. Societatea de termoficare a orașului a pierdut aproape 10.000 de clienți in ultimii șapte ani, din 2014 pana in vara lui 2021. Și a gasit 13 abonați noi. Vorbim despre consumatorii casnici, fie ca sunt apartamente sau case.

- Mirel Radoi a anunțat lista cu cei 26 de jucatori pe care va miza in ultimele doua meciuri din preliminariile CM 2022 (cu Islanda pe 11 noiembrie și Liechtenstein pe 14). Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe 14 noiembrie, de la 19:00. Ambele…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat, joi, lotul pe care noul antrenor al echipei nationale de seniori, Dragan Petricevic, l-a convocat in perspectiva precalificarilor pentru FIBA EuroBasket 2025. Printre cei 16 jucatori nominalizati se afla si ploiesteanul Bogdan Popa, de la prim-divizionara CSM Ploiesti,…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 12,75 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 12,71. Rata de infectare la nivelul judetului este 10,14, in usoara scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 10,17. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Brestovat: 18,44. Astazi, conform…

