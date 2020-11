Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al actriței Draga Olteanu Matei a fost depus in aceasta dupa-amiaza la Cinematograful Dacia Mon Amour din Piatra Neamț! Apropiații și fanii pot merge sa-i depuna un ultim omagiu!

- Sicriul cu trupul actritei Draga Olteanu Matei a fost scos din morga Spitalului Sfantul Spiridon. Sicriul va fi transportat la Piatra Neamt. Acolo va fi depus in holul cinematografului Mon Amour. Inmormantarea va avea loc duminica. Actrita va fi inmormantata in cavoul familiei de la cimitirul Eternitatea…

- Doamna teatrului romanesc s-a stins din viata la 87 de ani, pe patul de spital. Draga Olteanu Matei a lasat o adevarata avere neamului romanesc, o multime de filme, o multime de piese de teatru in care a interpretat roluri magistrale. Viata sa personala a fost una intensa, la fel ca cea profesionala.

- Un barbat de 64 de ani a iesit cu masina in decor pe DN 26D, in contextul in care i s-a facut rau la volan si a pierdut controlul directiei. La scurt timp dupa ce a fost scos din masina, aceasta a luat foc.

- Fundatia Doina Cornea va infiinta Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (CICCR), ca departament al fundatiei, pentru dezvaluirea crimelor si ororilor petrecute in timpul regimului comunist si, totodata, pentru descoperirea ramasitelor victimelor comunismului. "Centrul de Investigare…