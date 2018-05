Dr. Vlad Stroescu, MedLife: Ce il motiveaza pe un medic sa evolueze in domeniul psihiatriei

Stiri pe aceeasi tema

- Medlife a finalizat una dintre cele mai mari tranzacții din domeniul medical din Romania, cumparand integral divizia de servicii medicale Polisano. MedLife anunța finalizarea tranzacției de cumparare a pachetului de 100% de acțiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, companie din top 10 cei mai…

- MedLife anunța finalizarea tranzacției de cumparare a pachetului de 100% de acțiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, companie din top 10 cei mai mari operatori de servicii medicale din Romania, ca urmare a aprobarii acesteia de catre Consiliul Concurenței, conform unui comunicat al MedLife.

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. In aceasta dupa-amiaza, la Ministerul Sanatatii au avut loc noi runde de discutii cu sindicatele din sistemul sanitar, Federatiile SANITAS si Solidaritatea…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica. Avem un parteneriat…

- In baza cererii nr. 12158 din data de 14.02.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Number One Lounge SRL. Sediul social se afla in localitatea…

- In baza cererii nr. 3796 din data de 14 februarie 2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Corleone Events SRL, cu sediul social in Statiunea…

- Angajatii bugetari din domeniile sanatatii si invatamantului vor beneficia, de la 1 martie, de cresteri salariale, conform planificarii Legii salarizarii. Daca profesorii vor beneficia de cresteri de pana la 20%, angajatii din sistemul medical vor avea parte de majorari chiar si cu 100%.Potrivit anexelor…

- Stratul de zapada din stațiunea montana Parang este potrivit pentru practicarea sporturilor de iarna. Domeniul schiabil Parang gazduiește cea de-a V-a ediție a Cupei Pro-Parang. Duminica va avea loc evenimentul, care ii așteapta pe turiști sa ia parte la o competiție de schi de tura. Startul se va…