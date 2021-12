Pentru dr. Silvia Nica, șeful Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar de Urgența București, 2021 a fost anul cel mai urat, ca la razboi, mai ales in perioada valului al patrulea al pandemiei. ”In valul al patrulea a fost ca la razboi, cand raniții sunt aduși pe targi și duși in corturi la infirmerie pentru primul ajutor. A fost ingrozitor. Valul al patrulea ne-a lovit și intr-un moment cand cadrele medicale erau deja epuizate și fizic, și psihic. A fost cumplit”, spune dr. Nica. Solidaritate La UPU, in acele zile dramatice, pentru medici, rezidenți și studenți a fi sau a nu fi…