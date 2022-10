Stiri pe aceeasi tema

- O avarie, aparuta ieri dimineața la rețeaua de termoficare a orașului Buzau, a lasat fara apa calda sute de familii și cateva instituții publice. Problema a fost semnalata in zona Colegiului Hasdeu. Potrivit reprezentanilor RAM Termo Verde, consumatorii afectați ar putea beneficia din nou de apa calda…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 25 august — a 237-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 128 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Lituania a implementat o serie de proiecte importante pentru Moldova in diverse domenii. Despre aceasta s-a discutat in cadrul intilnirii susținute de șefa UAT Gagauzia, Irina Vlah, cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Lituania in Moldova, Kestutis Kudzmanas, care iși finalizeaza…

- Ministerul Finanțelor stimuleaza afacerile din Romania și propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investițiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde de…

- Aceasta subramura a industiei alimentare a avut un rol deosebit in cadrul industriei nationale, fiind aducatoare de venituri importante. Unele produse au devenit adevarate brand uri locale sau nationale, bucurandu se de aprecierea unanima a consumatorilor.Piata Independentei in perioada interbelica…

- Daca ai fost pagubit de FNI acum 22 de ani, trebuie sa afli decizia majora luata acum de stat, astfel ca sunt vești importante pentru toți romanii. Romanii care au fost prejudiciați in urma prabușirii Fondului Național de Investiții (FNI) in urma cu 22 de ani și care nu și-au primit inca compensațiile…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 21 iulie — a 202-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 163 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Urmare a modificarilor facute in firma, SRL ul este acum controlat de Olga Udor Jaloba, membru ANEVAR, la un moment dat presedinta a centrului teritorial al Asociatiei Evaluatorilor Imobiliari Olga Udor Jaloba detine si un PFA prin intermediul caruia in 2021 a derulat contracte de prestari servicii…