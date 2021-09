Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2020, a crescut pe ansamblu cu 23,9%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+24,2%) si industriei extractive (+13,9%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- Prefectul județului Covasna, Raduly Istvan, considera ca este nevoie de o mai buna cooperare intre autoritați și reprezentanții mediului de afaceri din județ. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a ajuns la aceasta concluzie in urma celor șase runde de intalniri „foarte instructive” pe care le-a…

- Numarul infectarilor cu Sars-Cov-2 a sarit de 1.000 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. Este vorba despre 1015 cazuri noi. Au fost inregistrate 19 decese. Potrivit datelor oficiale, pana astazi, 28 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.095.885 de cazuri de persoane infectate…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 19 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 797 de teste, dintre care 567 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a urcat 0,25, fata de 0,21 cat era in ziua precedenta. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, 19 persoane au fost […]…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate 13 cazuri noi de cororavirus, la 856 de persoane testate. Numarul acestora este in ușoara scadere fața de cel raportat marți, cand la nivelul județului au fost inregistrate 15 noi imbolnaviri…

- De la ultima raportare, la nivel national 152 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 10.802 de teste RT-PCR si 11.097 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 59 de pacienti. Pana astazi, 1 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.341 de cazuri…

- Comisia Europeana vrea limitarea plaților cash și reguli clare pentru criptomonede. Comisia Europeana propune infiintarea unei Autoritati UE pentru combaterea spalarii banilor și limitarea platilor in numerar la 10.000 de euro. CE vrea și introducerea unor reglementari clare privind tranzactiile in…

- De la ultima raportare, la nivel national 95 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.188 de teste RT-PCR si 18.098 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 36 pacienti. Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.773 de cazuri…