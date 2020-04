Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a publicat un video pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei, prin care a rugat autoritatiilor sa permita prezenta enoriasilor la slujba de Inviere, in ajunul Pastelui. De altfel, in cursul zilei de 3 aprilie, ministrul sanatatii, Nelu Tataru a fost intrebat de catre…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat astazi in cadrul unei conferințe de presa ca la Suceava „lucrurile incep sa intre pe fagașul normal”. Nelu Tataru a facut astfel referire la Spitalul Județean Suceava, el precizand ca incepand de sambata, 4 aprilie, va incepe testarea cadrelor medicale sucevene,…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat astazi, ca in continuare pe strazile din Suceava sunt foarte multe persoane, in conditiile in car eorasul se afla in carantina. Prezent la Suceava, Nelu Tataru a spus ca desi cel mai mare focar de coronavirus este in acest municipiu, in continuare oamenii…

- Medicii care lucreaza cu pacienti COVID vor primi un bonus consistent, a anuntat joi presedintele Klaus Iohannis printr o videoconferinta la care au participat si prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti…

- In clipul de incurajare apar Nelu Tataru, ministrul Sanatații, fosta medaliata olimpica Camelia Potec, secretarul de stat Raed Arafat, muzicianul Marcel Pavel, dar și ministrul Internelor, Marcel Vela sau super-campioana Simona Halep. Toți aceștia vin cu sfaturi practice și ne incurajeaza sa fim calmi…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a confirmat, sambata, intr-un interviu pentru Digi24, ca ne apropiem de scenariul 4 elaborat de autoritați pentru epidemia de coronavirus și ca va urma o noua ordonanța militara pentru implementarea noilor masuri. The post Ministrul sanatații: 200.000 de romani au venit…

- CORONAVIRUS / Nelu Tataru, noul ministru al Sanatații, a abordat sambata seara doua subiecte delicate: cand va fi varful epidemiei de COVID-19 in Romania și ce numar de persoane infectate estimeaza. „Aștept un varf al epidemiei in a doua jumatate a lunii aprilie, cu un varf de cazuri de 10.000. ...

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi critica dur mesajele publice lansate de social-democrați cu privire la ceea ce se intampla in Sanatate. El acuza un lung șir de fake-news-uri, informații ce nu au a face deloc cu adevarul:”Dupa ce timp de trei ani și-a batut joc de promisiunile facute și…