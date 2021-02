Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunța ca au fost raportate inca doua noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.

- Ministerul Sanatații a fost informat astazi de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) ca au mai fost raportate doua noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7 care provin din focarul deja confirmat de la aceeași școala din București.„Este vorba despre o…

- Au fost inregistrate alte doua cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, care provin din focarul deja confirmat de la Scoala 28 din Bucuresti, informeaza, luni, Ministerul Sanatatii. ‘Ministerul Sanatatii a fost informat astazi de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) ca au mai fost…

- Inca doua cazuri de infectare cu noua tulpina britanica a coronavirusului in Romania, a anunțat Ministerul Sanatații. Este vorba despre doua persoane care au avut legatura cu școala din București unde a fost confirmat un focar cu noua varianta a virusului. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi…

- Mihai Craiu, medic pediatru la Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu, arata efectele negative pe care le-a avut statul acasa a copiilor din cauza inchiderii unitatilor de invatamant. Mihai Craiu a anuntat ca proporția copiilor de pana in 10 ani in totalul celor…

- Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București, a fost vaccinat luni impotriva coronavirusului. El incurajeaza persoanele care au anumite afectiuni si se tem de efectele adverse ale vaccinului anti-COVID sa se imunizeze,…

- Medicul pediatru de la Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu", Mihai Craiu, anunta ca in prezent atat Pfizer, cat si Moderna desfasoara studii clinice pediatrice, iar pana la finalizarea acestora recomanda ca adultii sa respecte regulile si sa se vaccineze.Pe…

- Ratele de infectare cu noul coronavirus, in randul elevilor și profesorilor, inregistrate in școlile din Anglia sunt similare și le reflecta pe cele inregistrate in comunitatea extinsa, arata unul dintre cele mai extinse studii de profil realizate pana acum in școli, cercetare publicata zilele trecute.…