Dr. Mihai Craiu, medic pediatru la Institutul „Alessandrescu-Rusescu” și profesor la UMF „Carol Davila” din București, a anunțat astazi ca renunța la proiectul Spitalul Virtual pentru Copii, prin intermediul caruia, in ultimii patru ani, a incercat sa informeze și sa educe medical publicul. Doctorul spune ca a fost impins sa ia aceasta decizie de jignirile și atacurile repetate la care a fost supus in mediul online. „Sa ințeleg ca este inutila orice construcție in acest spațiu virtual al social media. In afara de ura și frustrare, nu exista nicio alta consecința care sa se repete iar și iar……