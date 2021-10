Dr. Mihai Craiu. Câteva clarificări privind vaccinarea copiilor Medicul pediatru Mihai Craiu risipește temerile parinților privind miocardita provocata de vaccinul anti COVID la adolescenți. El spune ca aceste cazuri sunt mult mai rare decat cazurile de sindrom inflamator multisistemic dat de boala și, in plus, pana acum nu s-au inregistrat decese la copii. Medicul lamurește și așa-zisa teorie a infertilitații date de vaccin, explicand de unde pornește confuzia. „Miocardita a fost observata și raportata mai intai in țara care a vaccinat cei mai mulți adulți tineri – Israel. Acum avem date populaționale foarte mari, care ne spun ca, in principiu, avem intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

