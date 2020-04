Dr. FAHEM YUNUS: Vom trăi foarte bine cu Covid 19 luni de zile, imunizându-ne natural Recomandari de bun simț din partea Dr. FAHEM YUNUS, șeful clinicii de boli infecțioase - Universitatea Maryland SUA: „1 - Vom trai foarte bine cu Covid 19 luni de zile, imunizandu-ne natural cu toții.. Sa nu negam sau sa intram in panica. Sa nu ne facem inutil viața dificila. Sa invațam sa fim fericiți și sa traim cu acest fapt. 2 - Virusul nu-și va reduce efectul vara. E vara in Brazilia și Argentina, dar virusul se raspandește rapid. 3 - Nu poți distruge virușii C19 care-au patruns in celule band prea multa apa – doar vei merge des la toaleta. 4 - Spalarea mainilor și pastrarea unei distanțe… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

