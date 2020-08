Stiri pe aceeasi tema

- Directorii Beatrice Mahler și Emilian Imbri, de la Institutul Marius Nasta și Spitalul Victor Babeș, au constatat in ultimele zile o schimbare de atitudine a celor infectați. Toți vor sa ramana in spital pana cand se vindeca. Doi manageri de spital COVID din București vorbesc despre o schimbare de atitudine…

- Initial, Raed Arafat a spus, vineri, ca in spitalele din Bucuresti nu mai erau locuri la ATI. Sambata, a aparut informația ca avem un spital modular nou situat in curtea Spitalului Elias, construit prin donațiile de la Daruieste Viata. Duminica, Nelu Tataru anunța ca sunt 4.000 de locuri la ATI, arata…

- Emilian Imbri a intervenit in direct la Romania TV unde a reacționat cu privire la creșterea alarmanta a numarului de cazuri noi de infecție cu coronavirus in ultimele 24 de ore. ”Este o creștere reala. Vreau sa subliniez faptul ca in spatele numarului sunt persoanele care s-au imbolnavit.…

- O familie din Bucuresti este internata la Spitalul „Victor Babes” la capatul unui intreg periplu prin Capitala, desi initial oamenilor li s-a spus ca vor fi tratati impreuna dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie de 44 de ani, de fiica ei si de bunica.

- O familie din București a trecut printr-o situație complicata: o femeie este internata cu coronavirus, iar fiica și mama ei au fost plimbate intre spitale și apoi trimise acasa pe motiv ca nu se mai fac teste. Emilian Imbri, managerul Institutului „Victor Babeș” a declarat ca familia „s-a reunit” și…

- O familie din București trece printr-o situație greu de imaginat: o femeie este internata cu coronavirus, iar fiica și mama ei au fost plimbate intre spitale și apoi trimise acasa pe motiv ca nu se mai fac teste. Managerul Institutului „Victor Babeș” a declarat ca va face luni o ancheta.

- Tendința de creștere a numarului de cazuri de COVID-19 se menție Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Foto: Arhiva. Numarul cazurilor noi de COVID-19 s-a mentinut ridicat si vineri, 3 iulie. În ultimele 24 de ore au mai fost confirmate 420 de cazuri, ceea ce urca bilanțul total la peste…

- "Cred ca s-a dat drumul la o dictatura militara in zona medicinei. Ne uitam in intreaga lume si nimeni nu spune ca oamenii neaga pandemia. Oamenii cu anumite afectiuni au avut probleme mai mari si ne-am pregatit cu totii, cand acest guvern spunea ca e o gripa usoara si se pregatea de alegeri anticipate.…