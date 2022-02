Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca Romania are nevoie de aproximativ 95.000 de bratari de monitorizare a agresorilor, iar o mie dintre acestea vor fi cumparate in acest an. El a precizat ca pana in 2026 acest proiect va fi 100 operationalizat. Lucian Bode a fost intrebat,…

- Este mesajul disperat al Prefectul Constanței, Silviu-Iulian Coșa, realizat printr-o scrisoare deschisa transmisa astazi. Acesta face apel la implicarea cadrelor medicale din județ in procesul de testare gratuita in cabinete, precizand ca, in prezent, doar 144 de medici din cei 400 fac testare gratuita…

- Incepand cu luna februarie 2022, tratamentul pentru pacienții cu diverse forme de hepatita C și ciroza hepatica cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte cost-volum–rezultat incheiate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Pe langa tratamentele genotip specifice, pacienții au…

- Rusia are medici, infirmieri si spitale de campanie la frontiera cu Ucraina, pe fondul mobilizarii de trupe ruse in aceasta zona, a declarat marti intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, transmite EFE. Potrivit lui Kirby, Moscova si-a intensificat in ultimele saptamani…

- In prezent, la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii ”Grigore Alexandrescu”, in Compartimentul Covid sunt internați 9 copii și 3, la terapie intensiva. Managerul spitalului, conf. dr. Alexandru Ulici, a anunțat ca spitalul are o structura Covid constanta cu 15 paturi, dintre care 9 sunt de terapie…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca introducerea certificatului verde la locul de munca nu va fi adoptata de Guvern pana la sfarșitul anului. „Exista o ordonanta de urgenta in Parlament si un proiect de lege in Parlament. Ca atare, pana ce nu se finalizeaza unul dintre ele, decizia a ramas sa fie…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a vaccinat astazi impotriva coronavirus cu prima doza. Acesta nu s-a grabit, deoarece a trecut prin boala și a așteptat șase luni pentru a se vaccina. Este cunoscut faptul ca Nicușor Dan nu a avut voie sa intre, in tot acest timp, in Guvern sau Parlament.…

- Universitatii Ovidius din Constanta UOC a vernisat, saptamana aceasta, expozitia ldquo;Ovidius Art Exhibition", manifestare culturala a profesorilor si studentilor, specializarile Pedagogia artelor plastice si decorative licenta si Educatia vizuala prin studiul peisajului si al figurii master , organizata…