Dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog specializat in ortodonție, sesizeaza ca cererea pentru aparate dentare s-a dublat in ultimele luni, in urma unui bilanț facut la clinica la care lucreaza. 40% din serviciile stomatologice accesate in ultimele doua luni de funcționare, de la redeschiderea cabinetelor dupa starea de urgența, sunt pentru aparate dentare, fața de 20% cat reprezentau ele din totalul serviciilor stomatologice in perioada pre-pandemie.