Dr. Dana Bratu: ”Nu există bronz sănătos” Este mai important sa avem o piele mai sanatoasa decat una bronzata o luna, doua. De aceasta parere este dr. Dana Bratu, medic specialist dermatolog, care subliniaza cat de important e sa nu abuzam de „beneficiile” soarelui. Medicul subliniaza ca soarele de munte prinde mai repede, nu se resimite caldura ca pe plaja și suntem tentați sa nu folosim niciun fel de protecție. „De aceea de la munte ni se intorc pacienții cei mai arși”, spune Dr. Bratu. ”Ne facem geanta de cosmetice, care trebuie sa conțina mai multe creme cu ecran solar. Crema pentru fața, sa aiba factor peste 50. Trebuie o crema și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

