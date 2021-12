Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat miercuri ca aproba vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania americana Johnson&Johnson ca doza booster, informeaza Reuters . „Recomandarea vine in urma datelor medicale care arata ca o doza booster a vaccinului anti-COVID-19 Janssen, administrata…

- Peste 9 milioane de certificate COVID-19 eliberate pana in prezent Andrei Baciu. Foto: facebook.com/Andrei.Baciu101 Secretarul de stat în Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat, marti, ca au fost eliberate peste 9 milioane de certificate COVID-19. "Pâna…

- Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul sanatații, a anunțat, marti, intr-o conferinta de presa susținuta la Palatul Victoria, ca in luna noiembrie vor continua livrarile de vaccinuri anti-COVID-19 produse de Pfizer și Johnson & Johnson, informeaza Agerpres.Romania urmeaza sa receptioneze in aceasta…

- Obligatia de vaccinare, care vizeaza companiile care au cel putin 100 de angajati, personalul medical si salariatii subcontractantilor agentiilor federale, este una dintre masurile cele mai radicale adoptate de guvernul american in incercarea de a tine sub control epidemia care afecteaza redresarea…

- Evenimentul „maratonul vaccinarii” va avea loc la Romexpo, in București, in perioada 22 octombrie-25 octombrie. Imunizarea se va face fara programare, cu orice doza a vaccinurilor Pfizer-BioNTech, Moderna și Johnson&Johnson, conform Mediafax. Maratonul vaccinarii la Romexpo este organizat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, ca peste 152.000 de doze de vaccin au expirat, cele mai multe fiind produse de compania Pfizer. De asemenea, pentru vaccinarea populatiei sunt disponibile aproape 3,7 milioane de doze. Grupul de Comunicare strategica a anuntat, miercuri,…

- Statele Unite urmeaza sa cumpere si sa distribuie in tarile sarace 500 de milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva covid-19 Pfizer/BioNTech, iar numarul total al dozelor de vaccin pe care Statele Unite au promis sa le doneze creste astfel la 1,1 miliarde, anunta miercuri oficiali de rang…

- Un comitet consultativ al Food and Drug Administration (FDA) a decis vineri impotriva unei a treia doze de vaccin anti-Covid-19 Pfizer/BioNTech pentru toate persoanele cu varsta de 16 ani și peste, o mișcare care este interpretata și ca un meci pierdut de administrația Joe Biden. Acesta din urma a…