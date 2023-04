Intrucat in ultimii zece ani, in țara noastra, se inregistreaza o scadere a acoperirii vaccinale, Ministerul Sanatații face demersuri pentru compensarea unor vaccinuri in cazul adulților și pentru modificarea modului de distribuire a acestora catre medicii de familie. „In Romania, in ultimii peste zece ani, in mod constant, acoperirea vaccinala scade. Singurul vaccin la care ramane intrucatva asemanatoare este vaccinul care se administreaza in maternitate, BCG-ul. Dupa care, daca ne uitam la hepatiticul B, are o tendinta vadit descrescatoare. La DiTePer – difterie, tetanos si tusa convulsiva -,…