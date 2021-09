Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele sunt pline, iar presiune pusa pe sistemul sanitar este din ce in ce mai mare. In acest context, medicul Virgil Musta trage un semnal de alarma. „Este din nou un moment foarte greu pentru comunitatea noastra. Chiar daca deocamdata resimt acest lucru in primul rand cei care se infecteaza și…

- Comisia Europeana anunta ca a semnat un contract cadru de achizitie cu compania farmaceutica Eli Lilly pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali destinat pacientilor COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza un comunicat al Executivului comunitar. Optsprezece state membre au semnat un acord comun…

- Comisia Europeana a semnat un contract cadru de achizitie cu compania farmaceutica Eli Lilly pentru un tratament cu anticorpi monoclonali pentru pacientii COVID-19, conform unui comunicat de presa publicat marti pe site-ul executivului european. Semnarea acestui contract marcheaza cea mai…

- Comisia Europeana a anunțat ca a semnat un contract cadru de achiziții cu compania farmaceutica Eli Lilly pentru furnizarea unui tratament cu anticorpi monoclonali pentru pacienții cu COVID-19. Tratamentul este in curs de revizuire de catre Agenția Europeana pentru Medicamente.

- Epidemiologul Anthony Fauci a spus cate doze de vaccin anti-COVID ar fi suficiente pentru o imunizare completa impotriva virusului ucigaș. Fauci a citat, in acest sens, doua studii realizate in Israel, care au aratat o reducere a infectarilor printre persoanele care au primit o a treia doza. “Exista…

- Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sanatate Publica din Senat, a susținut, duminica seara, la Antena3, ca pandemia de coronavirus nu se incheie cu valul 4, ci urmeaza alte doua valuri de acum incolo. Medicul spune ca valul 4 evolueaza destul de repede, iar omenirea se va mai confrunta cu…

- Peste 80% din cazurile de Covid inregistrate in ultima saptamana in Romania au fosr raportate la persoane nevaccinate, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, in saptamana 19 - 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Medicul care a fost de garda, la Spitalul „Victor Babeș” din București, in dupa-amiaza zilei de 12 aprilie, cand trei oameni intubați intr-un TIR ATI au murit dupa ce instalația de oxigen s-a oprit, ar fi declarat, marți, in fața procurorilor, ca nu iși amintește aproape nimic din ce s-a intamplat in…