Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a explicat noul context in care e afla Romania din punct de vedere pandemic. Nu trebuie sa intram in panica odata cu diagnosticarea primelor cazuri ale noii variante Omicron a coronavirusului, spune Dr. Marinescu. Datele care exista pana in acet moment arata ca noua varianta nu da in general forme severe de boala. Medicul spune totusi ca nu sunt excluse cu totul formele severe, insa numarul acestora va fi mult mai mic. Imunizarea cu serurile existente acum este in continuare foarte importanta, chiar si daca inca nu…