- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

- Membrii Platformei Naționale a Forumului Societații Civile din Parteneriatul Estic, care intrunește 100 de organizații membre, au ieșit cu o declarație comuna astazi, prin intermediul careia „condamna cu fermitate agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei, lansata inclusiv de pe teritoriul Belarus,…

- Rusia devine un paria international, iar razboiul liderului rus Vladimir Putin va avea implicatii fundamentale pentru anii si deceniile care vor urma, a afirmat joi, pentru AGERPRES, presedintele Centrului de Analiza si Studii de Securitate, Alexandru Grumaz. “Desi au fost avertizati de presedintele…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Guvernul de ka Kiev a cerut cetatenilor sambata, 12 februarie, sa ramana calmi si uniti, declarand ca fortele armate sunt gata sa respinga orice atac asupra tarii, pe fondul temerilor ca Rusia ar fi gata sa declanșeze invazia, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . „Acum este esential sa…

- Ucraina anunta marti ca a destructurat o grupare care actiona din ordinul Moscovei si pregatea atacuri armate cu scopul de a "destabiliza" reguni ale tarii, relateaza AFP. "Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva unor infrastructuri", anunta intr-un comunicat Serviciul ucrainean…

- Noi imagini orun satelit obtinute de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-si consolideze fortele in Crimeea si in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani, in timp ce preseaza Statele Unite pentru discutii cu privire la garantiile de securitate pe care le doreste, conform…