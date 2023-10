Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii au intrat in hipoglicemie si au facut convulsii, efecte secundare grave care indica faptul ca produsul continea insulina in loc de semaglutida, ingredientul activ al Ozempic, a declarat autoritatea de reglementare in domeniul sigurantei sanatatii din Austria, BASG, intr-un avertisment emis…

- Stilouri injectoare Ozempic falsificate au fost identificate in Uniunea Europeana și in Regatul Unit, a avertizat Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA), potrivit Euronews.com , citat de G4Media . Stilourile sunt etichetate in limba germana și provin de la angrosiști din Austria și Germania, a…

- Autoritațile din Filipine au plasat toate aeroporturile țarii in stare de alerta maxima, dupa ce o persoana necunoscuta a avertizat ca avioanele care pleaca sau se indreapta spre Manila ar putea „exploda”, potrivit Reuters.Masura afecteaza toate aeroporturile importante, inclusiv cele din centrele…

- Printre afecțiunile grave ce pot fi provocate de utilizarea unor produse precum Wegovy, Ozempic, Saxenda sau Victoza sunt paralizia stomacului, pancreatita și obstrucțiile intestinale, potrivit studiului citat de CNN Health .Analiza a constatat ca riscurile este relativ mic, aproximativ 1% dintre persoanele…

- Statul Kerala, din sudul Indiei, a inchis unele scoli, birouri si transport public, au anuntat miercuri autoritatile, in timp ce se straduiesc sa tina in frau raspandirea virusului Nipah, un virus rar si mortal care provoaca leziuni cerebrale si care a ucis doua persoane, transmite Reuters.Un adult…

- Europa va continua sa se confrunte cu o penurie de Trulicity, medicamentul de succes pentru diabet al companiei Eli Lilly & Co., si in septembrie, a anuntat luni Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza Reuters, informeaza News.ro.La fel ca si compania rivala Novo Nordisk, Eli Lilly…

- Marea Britanie si-a atentionat duminica cetatenii care calatoresc in Suedia asupra unor posibile atacuri teroriste in urma arderii unor exemplare ale Coranului de catre activisti anti-Islam care au provocat revolta in lumea musulmana. Și Guvernul american a emis la rindul sau o alerta de calatorie care…