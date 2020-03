Stiri pe aceeasi tema

- China a inchis toate spitalele temporare construite in Wuhan – epicentrul epidemiei de coronavirus – pentru a adaposti pacienți care au prins virusul mortal, a informat presa de stat. Fotografiile publicate de CCTV arata personalul medical care a lucrat la una dintre instalațiile care sarbatorește și…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a sosit marti dimineata la Wuhan (centru), orasul epicentru al COVID-19, o premiera de la declansarea epidemiei, a anuntat agentia Xinhua, preluata de AFP. Intalniri cu locuitori, medici, bolnavi si responsabili politici sunt incluse in programul vizitei…

- Provincia Hubei din China a înregistrat, joi, 411 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus COVID-19, a transmis, vineri, comisia de sanatate a provinciei, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Numarul noilor îmbolnaviri a prezentat o creștere fața ziua anterioara și o inversare…

- Un spital din China este acuzat ca le-a forțat pe doctorițe sa se rada in cap pentru a-și arata hotararea de a intra in lupta impotriva coronavirusului, inainte de a fi trimise in Wuhan pentru a-i ingriji pe pacienții bolnavi.

- Un oficial chinez de top a recunoscut vineri ca noul coronavirus este o provocare profunda pentru țara, dar a aparat gestionarea epidemiei de catre administratia de la Beijing.Într-un amplu interviu acordat Reuters, la Berlin, consilierul de stat Wang Yi, care este și ministru de externe…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul…

- Epidemia cu coronavirus iese din granițele zonei Wuhan. Epidemia a facut, duminica, o prima victima la Shanghai. 40 de cetațeni din aceeași zona sunt infectați cu virusul ucigaș, iar alți 70 sunt sub supraveghere medicala. Epidemia ia, deci, amploare intr-un ritm rapid, plasand China intr-o “situație…

- Sunt peste 2.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus la nivel mondial, cele mai multe fiind in China, iar bilanțul deceselor a ajuns la 56, potrivit unor date facute publice duminica, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele chinez Xi Jinping a avertizat sambata, in cadrul…