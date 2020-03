Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban i-a transmis președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, programul de guvernare al „noii” echipe propuse sa fie votate, sambata, in Parlament. Numai ca programul de guvernare este același depus, anul trecut, in octombrie, inainte de investire. Premierul interimar,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban propune aceeasi ministri in noul sau Cabinet, audierile in comisiile de specialitate si votul in Parlament urmand sa aiba loc sambata printr-o procedura speciala. Potrivit documentelor depuse la Parlament si publicate pe site-ul Camerei Deputatilor, lista Cabinetului…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca va depune in Parlament aceeași lista de miniștri din Cabinetul Orban 1. El a explicat ca programul de guvernare a suferit mici modificari fiind adaugate o serie de obiective.”Guvernul are aceeași componența. Sunt mulțumit de activitatea fiecarui…

- Premierul nominalizat Ludovic Orban depune luni la Parlament programul de guvernare actualizat si lista guvernului, pentru a incepe procedura de investire a Executivului. El a precizat ca este multumit de activitatea ministrilor, dar ca decizia finala privind componenta Guvernului revine forului de…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban prezinta luni, in sedinta conducerii PNL, lista ministrilor din Guvernul Orban 2 si programul de guvernare pe care, dupa aprobarea forului intern, le va trimite in Parlament pentru inceperea procedurii de audiere si...

- Premierul desemnat reface programul de guvernare si il trimite luni la Parlament. El i-a chemat astazi pe ministri la Palatul Victoria. Ludovic Orban a anuntat aseara, la TVR, ca toate modificarile vor fi aprobate in sedinta partidului.

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu și liderul Pro Romania Victor Ponta au o ședința la Parlament, dupa ce Klaus Iohannis a decis sa-l respinga ieri pe Remus Pricopie și sa-l desemneze pe Ludovic Orban pentru funcția de premier. La ședința participa și fostul premier Sorin Grindeanu.Marcel…

- Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, premierul Ludovic Orban. ”Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pe proiectul de lege pentru alegerea primarilor in doua tururi”, a declarat Ludovic Orban.…