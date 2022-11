Stiri pe aceeasi tema

Rusia a lansat campanii de influentare a rezultatului scrutinului parlamentar intermediar din Statele Unite si chiar pentru erodarea sprijinului Washingtonului pentru Ucraina, afirma experti din cadrul unor companii de securitate cibernetica, citati de cotidianul The New York Times, informeaza Rador.

Guvernatorul regiunii est-ucrainene Donețk, Pavlo Kirilenko, a raportat ca patru civili au fost ucisi marti, de catre forțele armate rusești, iar alte zece persoane au fost ranite, relateaza Rador.

Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

Statele Unite nu vor face nicio distinctie in raspunsul lor in cazul in care Rusia va folosi orice forma de arma nucleara in razboiul sau cu Ucraina, a declarat, duminica, consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan la CNN, potrivit News.ro.

Atacurile cu rachete lansate luni de Rusia impotriva Ucrainei reprezinta un semn de slabiciune, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit "MK", citat de Rador.

Conflictul direct cu Statele Unite și NATO nu este in interesul Moscovei, dar va raspunde implicarii tot mai mari a Occidentului in conflictul ucrainean, a declarat marți adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov, citat de RIA, scrie Rador.

Consilierul pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, a declarat, duminica, la CBS, ca Statele Unite și aliații sai vor acționa "decisiv" daca Rusia va folosi arme nucleare in Ucraina, potrivit Mediafax.

Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador.