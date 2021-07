Stiri pe aceeasi tema

- Doua zboruri care trebuie sa aterizeze la Bacau sunt in așteptare in aer, nu pot ateriza din cauza condițiilor meteorologice, anunța BoardingPass. Zborurile afectate sunt: – Blue Air 0B2924 Bruxelles – Bacau; – Wizz Air W63914 Bologna – Bacau. De asemenea, și decolarile sunt intarziate din cauza aceluiași…

- Doua zboruri care trebuie sa aterizeze la Bacau sunt in așteptare in aer, nu pot ateriza din cauza condițiilor meteorologice, anunța BoardingPass. Zborurile afectate sunt: – Blue Air 0B2924 Bruxelles – Bacau; – Wizz Air W63914 Bologna – Bacau. De asemenea, și decolarile sunt intarziate din cauza aceluiași…

- Incident pe Aeroportul din Basel, Elveția. O aeronava Wizz Air care trebuia sa aterizeze la Cluj-Napoca a lovit cu o aripa o scara mobila. Incidentul s-a petrecut inainte de plecarea avionului, cel mai probabil in timpul manevrelor de punere in mișcare. „Zborul Wizz Air W63372 Basel – Cluj Napoca de…

- Piloții stateau la taclale și au spulberat balizele dupa ce au așezat greșit avionul la decolare, susține despre cursa TAROM București – Iași din 2016 un raport, publicat recent, al Autoritații de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS). In plina decolare, cu puțin timp inainte…

- Blue Air opereaza 17 zboruri saptamanale directe intre Romania si Grecia in cadrul orarului de vara 2021, pretul biletelor incepand de la 19,99 euro/segment, informeaza operatorul aerian low-cost intr-un comunicat transmis AGERPRES. Blue Air zboara catre cinci destinatii grecesti, respectiv…

- Un avion care ar fi trebuit sa decoleze vineri dimineața, din București, de pe Aeroportul Otopeni, cu destinația Timișoara, nu s-a mai ridicat de la sol din cauza unor probleme tehnice. Este vorba despre zborul OB 3087 Blue Air, care a fost nevoit sa se intoarca la baza. Piloții au intrat in alerta…

- Blue Air anunta lansarea primului serviciu ultra-low-cost direct pe ruta Iasi - Londra Heathrow Terminal 2, prin introducerea a doua zboruri saptamanale, conform agerpres. Un comunicat de presa al operatorului aerian arata ca noile zboruri au inceput sa fie operate din data de 29 mai, iar preturile…

- "AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari in fiecare sambata din Bucuresti, Cluj- Napoca, Timisoara si Iasi, in perioada 29 mai – 25 septembrie 2021. Sejururile in insula Skiathos au tarife incepand cu 199 euro/persoana si includ transport…