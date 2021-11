Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile britanice au declanșat duminica seara alerta de „incident major” dupa ce doua trenuri s-au ciocnit în sudul Angliei, în zona Salisbury. Cel puțin 12 oameni sunt raniți, potrivit digi24.ro. First pics coming through from the incident outside Salisbury.…

- Doua trenuri s-au ciocnit duminica in Marea Britanie, in apropiere de Salisbury, mai multi pasageri fiind raniti, relateaza BBC, potrivit news.ro. Ciocnirea a avut loc in apropiere de London Road, la fata locului fiind mobilizati membri ai politiei, pompieri, paramedici si politisti ai transporturilor.…

- Traficul rutier este blocat joi seara, pe DN1, in localitatea Porumbacu de Jos, dupa ce doua autocisterne cu bitum s-au tamponat, fara a fi persoane ranite, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres. "Serviciul Rutier Sibiu informeaza ca pe DN 1 Fagaras-Sibiu,…

- Un accident grav a avut loc vineri noapte, in Capitala. Un șofer a intrat pe drumul cu prioritate, fara sa se asigure. Patru persoane au fost ranite, iar doua dintre ele se afla in stare grava la...

- Trei morți și peste 50 de raniți este bilanțul accidentului feroviar care a avut loc in vestul Cehiei, miercuri dimineața. S-au ciocnit frontal doua trenuri: un expres care facea legatura intre Munchen și Praga și o garnitura locala de pasageri.

- UPDATE: Ciocnirea s-a produs la scurt timp dupa ora locala 8 (9, ora Romaniei), iar presa locala relateaza ca este vorba de doua trenuri care transportau de persoane, dintre care unul este un Western Express, potrivit Reuters.UPDATE: Bilanțul victimelor crește la peste 40 de persoane. Pana in acest…

- Doua persoane au murit si alte 40 de persoane au suferit rani dupa ce doua trenuri de pasageri s au ciocnit frontal, in Cehia, conform Reuters. Accidentul a avut loc in jurul orei 09.00 ora Romaniei , in apropierea orasului Milavce, aflat la 140 kilometri sud vest de capitala Praga. Patru persoane ranite…

- Scene de groaza in aceasta dupa-amiaza pe raza localitații Albina de langa Timișoara! Patru mașini și un TIR s-au ciocnit, iar impactul a fost unul devastator. In urma tragicului accident trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au avut nevoie de ingrijiri medicale, unele fiind transportate…