Două tone de cocaină, găsite plutind pe mare. Captura uriaşă, estimată la peste 400 milioane de euro Captura record de droguri! Garda financiara a confiscat, in aceasta dimineața, in Italia, doua tone de cocaina.Valoarea capturii este estimata la peste 400 de milioane de euro. Presa internaționala relateaza ca, cele doua tone de cocaina au fost recuperate de pe mare, in largul coastei de est a Siciliei, de catre militarii comandamentului din Catania și de grupul aeronaval din Messina, potrivit ANSA. Cele 70 de pachete de cocaina pluteau, insoțite de un dispozitiv de semnalizare luminoasa și ținute impreuna de plase. Ar fi vorba de o incarcatura de droguri lasata pe mare de catre navele de marfa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

