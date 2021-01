Două țari din Europa reintroduc restricțiile de deplasare pe timp de noapte Dupa sarbatorile de iarna, țarile care au ridicat restricțiile impuse din cauza pandemiei incep sa instituie din nou reguli de protecție sanitara. Astfel, Grecia a extins carantina generala care se aplica de sambata cu masuri stricte. Carantina de o saptamana intra in vigoare de duminica dimineața, ora 6:00, și se sfarșește pe 11 ianuarie. In acea vreme, “toate activitațile și serviciile care au fost permise gradual inaintea Craciunului sunt suspendate”, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Stelios Petsas, conform Euronews.ro. O restricție de deplasare pe timp de noapte va fi reintrodusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

