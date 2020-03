Două ţări din Africa au adoptat măsura de carantină şi izolare, în contextul pandemiei de coronavirus Zimbabwe și Lesotho au un numar mic de persoane confirmate cu coronavirus, cu toate acestea amandoua se invecineaza cu Africa de Sud, țara cea mai afectata de coronavirus de pe continent, cu 1.280 de cazuri și doua decese. Citește și:Coronavirusul a ucis un bebelus mai mic de un an de zile. Autoritatile, apel disperat catre populatie: Este apelul de trezire Nigeria, cel mai populat stat din Africa, a inceput de luni instituirea masurilor de izolare in principalele doua orașe, Lagos și capitala Abuja. Președintele Muhammadu Buhari a ordonat ”incetarea tuturor deplasarilor”, dar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "La inceput, am gasit e-mailuri care ofereau produse, cum ar fi masti, iar apoi subiectul a devenit mai frecvent utilizat in e-mailurile de spam din Nigeria. De asemenea, am gasit e-mailuri inselatoare cu link-uri de phishing si atasamente rau intentionate. Una dintre cele mai recente campanii de…

- Un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care a condus echipa OMS ce a analizat luna trecuta situatia din China, a declarat ca, in incercarea de a stopa raspandirea COVID-19, tarile pot castiga timp pe o perioada scurta, odata cu limitarea calatoriilor, insa aceasta masura „nu ajuta”. Cele…

- Coronavirusul, care este discutat pe larg ca o știre majora, a fost folosit deja ca momeala de atacatorii cibernetici. Acum, numarul de utilizatori ale caror dispozitive au avut fișiere daunatoare numite dupa coronavirus a crescut enorm, arata datele Kaspersky Lab. „Pe masura ce Coronavirus (COVID-19)…

- Coronavirusul s-a intins pe trei continente. Cinci trilioane de dolari s-au evaporat de pe burse, in cea mai proasta saptamana de dupa criza din 2008 Mai multe state de pe trei continente au raportat vineri descoperirea primelor cazuri de infectie cu coronavirus, pe masura ce lumea se pregateste pentru…

- Compania aeriana Wizz Air confirma ca a fost notificata de catre autoritațile sanitare romanești ca pe zborul companiei de la Bergamo la Timișoara din 20 februarie a calatorit un pasager diagnosticat ulterior cu coronavirus, informeaza compania.Citește și: ALERTA - Coronavirusul face prima…

- Numarul total al persoanelor decedate din cauza coronavirusului a ajuns, duminica dimineața, la 2.461, in timp ce cel al persoanelor infectate se apropie de 80.000, relateaza CNN. China a anuntat, duminica, decesul a altor 97 de persoane si infectarea a 648. Situația este ingrijoratoare și in Coreea…

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus în aceasta provincie, ceea ce înseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata…

- Autoritațile germane au anunțat vineri ca au confirmat al șaptelea caz de infectare cu noul tip de coronavirus din China in persoana unui barbat care lucreaza pentru compania din Bavaria unde alți cinci angajați au fost diagnosticați cu acest virus, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Anterior,…