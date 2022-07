Stiri pe aceeasi tema

- Vanatorul de submarine britanic HMS Portland a urmarit cele doua submersibile rusesti - submarinul cu rachete de croaziera Severodvinsk si submarinul de atac Vepr, din clasa Akula - dupa ce acestea iesisera la suprafata, separat, in Marea Nordului, la nord-vest de Bergen, Norvegia.

- Vorbim despre doua episoade separate de escorta a submarinelor nucleare multifunctionale ale Flotei Nordului K-560 „Severodvinsk” si K-157 „Vepr”, care au avut loc pe 16 si 19 iulie la nord-vest de orasul Bergen.

- Doua submarine rusesti sunt urmarite de Royal Navy in largul coastelor norvegiene, au anuntat britanicii. Vanatorul de submarine britanic HMS Portland a urmarit navele subacvatice ruse dupa ce acestea au iesit la suprafata separat in Marea Nordului, la nord-vest de Bergen, Norvegia. Un purtator de cuvant…

- Doua submarine rusesti au fost urmarite de o nava de razboi a Royal Navy in Marea Nordului, in timp ce in Regatul Unit continua instruirea militarilor ucraineni de catre armata britanica, relateaza vineri DPA.

- Comisia Europeana adopta vineri al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care va adauga o interdicție la importul de aur rusesc și va modifica masurile restrictive existente pentru a evita impiedicarea exporturilor de alimente, informeaza Reuters, citata de Hotnews. Noile masuri sunt considerate…

- Romanii plecați in strainatate vor avea la dispoziție nu mai mult de 15 zile sa se intoarca in țara in cazul declanșarii unui razboi, potrivit unui proiect de lege publicat marți, 5 iulie, de Ministerul Apararii Naționale (MApN).Noua lege reglementeaza recunoașterea executarii serviciului militar de…

- Guvernul condus de premierul Boris Johnson a prezentat miercuri parlamentului britanic un proiect de lege care ar permite Regatului Unit sa nu tina seama de unele decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), informeaza AFP.

- Delfinii, unele dintre cele mai iubite mamifere marine, au fost folositi in ultimul secol si la actiuni militare in Marea Neagra de catre armata rusa si ucraineana. Si Romania a demarat un proiect secret de antrenare a cetaceelor.