- Povestea de dragoste dintre Audrey și Alex Chowbay a inceput atunci cand cele doua se pregateau sa devina insoțitoare de bord, relateaza Insider. Patru ani mai tarziu, stewardesele s-au hotarat sa se casatoreasca intr-un muzeu al aviației din Texas de fața cu mai multe avioane care au fost decorate…

- Marc Anthony s-a casatorit. Cum arata urmașa lui Jennifer Lopez Marc Anthony s-a casatorit pentru a patra oara. La 54 de ani, artistul și-a oficializat relația cu iubita mult mai tanara. Anthony se iubea de mai puțin de un an cu frumoasa Nadia Ferreira, fosta Miss Univers, originara din Paraguay. Nunta…

- O tanara din California a devenit virala pe TikTok dupa ce l-a prezentat pe prietenul ei patruped. Aceasta deține un porc pe nume Merlin care este precum copilul ei. Cei doi sunt de nedesparțit, iar porcușorul merge cu stapana peste tot.

- Jennifer Lopez a declarat in cadrul emisiunii lui Jimmy Kimmel, de miercuri, ca a suferit de PTSD (stres posttraumatic) inainte de a se casatori cu Ben Affleck. Artista de 53 de ani a explicat ca deoarece logodna anterioara „s-a destramat”, ea s-a tot intrebat daca a doua lor incercare de a se casatori…

- O fetița de 12 ani a fost gasita moarta in casa sa din Argentina, dupa ce a participat la o provocare virala pe TikTok, numita "blackout challenge" sau "provocarea de sufocare". Fetița era live cu colegii de clasa cand s-a petrecut tragedia.

- O invitație neobișnuita de nunta a ajuns virala pe internet, dupa ce mirii și-au folosit din plin creativitatea, dar și simțul umorului și al ironiei pentru a-i amuza din plin pe cei alaturi de care urmeaza sa sarbatoreasca marele eveniment.

- Cartofii sunt mereu integrați in diferite rețete, fie ca e vorba de preparate simple sau mai complexe. De curand, pe TikTok, a devenit virala o rețeta de cartofi la cuptor, care pare sa devina tot mai populara printre utilizatorii platformei.

- „Omul cu Tourette”, caștigatorul de la „iUmor”, s-a casatorit civil cu Alina, cea pe care o ceruse in casatorie in vara acestui an. Cei doi s-au cununat civil, in prezența apropiaților, insa evenimentul a fost unul discret. Anul viitor aceștia vor face și nunta.„Acum vreo doua saptamani. Știe lumea…