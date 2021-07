Două soluții împotriva anosmiei Se știe ca noul coronavirus da stari de febra, tuse și dificultați respiratorii. Dar ORL-iștii alerteaza despre un alt simptom asociat cu boala: o pierdere a mirosului. Aceasta anosmie reclamata de mai multe persoane infectate de Covid-19 poate surveni de maniera izolata sau cu alte simptome legate de virus. In... The post Doua soluții impotriva anosmiei appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

