- Rusia a adaugat joi doua membre ale grupului contestatar Pussy Riot si un cunoscut scriitor satiric pe lista „agentilor strainatatii”, continuând astfel campania de reprimare a vocilor critice fata de Kremlin, relateaza France Presse, citata de Agerpres.Nadejda Tolokonikova,…

- Nadejda Tolokonnikova face parte dintre cele trei membre ale Pussy Riot condamnate la inchisoare in 2012 dupa ce au interpretat o „rugaciune punk” contra presedintelui Vladimir Putin in catedrala moscovita Hristos Mantuitorul, scena care i-a adus celebritatea mondiala grupului Pussy Riot.

- Reprezentanții Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova au anunțat lista cu sportivii prahoveni care s-au evidențiat in competițiile internaționale oficiale din 2021. Au fost nominalizați sportivii care s-au remarcat atat la disciplinele sportive olimpice, cat si la cele neolimpice, iar dintre…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca este nedrept ca Moscova sa fie invinuita de preturile-record la gaze naturale din Europa, in conditiile in care, afirma liderul de la Kremlin, gigantul rus Gazprom isi indeplineste toate obligatiile in privinta

- Fost agent al serviciilor secrete KGB, Vladimir Putin, care a deplans deja in trecut caderea imperiului sovietic, apreciaza, 30 de ani mai tarziu, ca acest eveniment ramane o ”tragedie” pentru ”majoritatea cetatenilor”, potrivit unor fragmente din filmul ”Rusia, istoria recenta”, care urmeaza sa fie…

- Autoritatile ruse au clasificat luni principala organizatie pentru drepturile LGBT+ drept "agent al strainatatii", un termen controversat care ii va complica activitatea. Organizatia "LGBT-Set", creata in 2006 si care functioneaza in mai multe regiuni ale tarii, a fost inscrisa in registrul…

- Compania rusa Gazprom a propus ca Republica Moldova sa iși ajusteze acordul de liber schimb cu UE și sa amane reformele pieței energetice convenite cu Bruxelles-ul in schimbul unui gaz mai ieftin, relateaza Financial Times, potrivit Mediafax. Fosta republica sovietica a declarat stare de urgența…