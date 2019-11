Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT așteapta rezultatele investigațiilor de ADN mitocondrial de la FBI pentru a putea trimite in judecata dosarul criminalului Gheorghe Dinca, ucigașul celor doua adolescente pe care le-a incinerat, dupa ce le-a rapit și violat. In prezentarea transmisa live de Sursa Zilei, directorul INML, Gheorghe…

- Gheorghe Dinca a fost adus, marți, cu o duba de la Penitenciarul Jilava la Institutul Național de Medicina Legala (INML) "Mina Minovici", unde urmeaza sa fie expertizat psihiatric de catre o comisie de specialitate. Gheorghe Dinca, principalul suspect al crimelor din Caracal, a fost arestat…

- Procurorii DIICOT renunta la serviciile Institutului National de Medicina Legala in cazul Caracal. Asta dupa ce specialistii legisti nu au putut stabili daca in oasele aruncate de Gheorghe Dinca in padurea de langa Caracal exista ADN-ul Luizei Melencu. Ca urmare, criminalistii iau in calcul sa apeleze…

- Se anunta o noua zi tensionata la Caracal, acolo unde va avea loc reconstituirea rapirii si uciderii Luizei Melencu. Intocmai cum s-a procedat si in cazul reconstituirii Alexandrei Macesanu, anchetatorii vor pleca cu Gheorghe Dinca de la locuinta lui si vor reface traseul acestuia din data de 14 aprilie,…

- Moment crucial in ancheta disparitiei celor doua fete din Caracal: specialistii din cadrul Institutului National de Medicina Legala reconstituie corpul Alexandrei Macesanu pe baza oaselor gasite in butoiul din curtea lui Gheorghe Dinca. Fiecare fragment osos gasit va fi reconstituit si verificat daca…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal si pentru complicitate la omor, vizata fiind chiar sotia lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, seful DIICOT, Felix Danila. Banila a precizat ca cercetarea penala a fost extinsa cu privire la Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca,…

- Fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca, inculpat in cazul de la Caracal, contin ADN-ul Alexandrei Macesanu, a informat luni DIICOT, citand raportul de expertiza medico-legala de la Institutul "Mina Minovici". "In cursul zilei de luni, Institutul…

- Principalul suspect al crimelor de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost adus duminica dimineața la București. El este acum in arestul Poliției Capitalei, urmand ca maine, luni 2 septembrie, Dinca sa fie supus unei expertize psihiatrice. Totodata, Gheorghe Dinca ar putea fi supus și unui test la poligraf,…