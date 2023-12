Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din comuna Mondragone, regiunea Campania, a fost la un pas sa fie rapit de doua romance, care s-au apropiat de el, luni seara, cu pretextul de a-i da dulciuri, relateaza stiridiaspora.ro . Era in jurul orei 18.00, luni seara, 11 decembrie, cand doua femei s-au apropiat de un copil in timp ce…

- Trei persoane, intre care un copil de 12 ani, au fost grav ranite, dupa ce autoturismul in care se aflau au fost zdrobit de doua trenuri, la o trecere la nivel cu calea ferata din Poiana Țapului, langa Busteni, pe Valea Prahovei, scrie News.ro.Accidentul a avut loc duminica, in jurul orelor pranzului,…

- Sambata la ora 23.30, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului, in timp ce desfașurau activitați in cadrul acțiunii tip Blocada, au oprit pentru control autoturismul condus de catre un tanar de 20 ani din Paltinoasa, care nu este posesor de permis de conducere. S-a intocmit dosar penal privind…

- Potrivit presei locale, tanara se afla alaturi de mama ei și se indreptau amandoua catre vehiculul din parcare, cand, deodata, agresorul s-a napustit asupra fetei și a dus-o cu forța la duba de livrare, parcata la doar cațiva metri distanța, relateaza Știri Diaspora. Pentru ca tanara a opus rezistența,…

- Ieri, 18 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe raza comunei Valea Calugaresca au oprit, pentru control, pe DN 1B, un autoturism condus de un barbat in varsta de 59 de ani, domiciliat in comuna. Cu ocazia…

- Un copil de 6 ani a ajuns, marți, la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina cand a coborat din microbuzul școlar și a traversat strada sa ajunga la mama lui. S-a intamplat in Seini, județul Maramureș.

- Accident grav in Buzau! Camerele de supraveghere de pe drumul national DN 2C, in localitatea Smeeni, au surprins imaginile șocante in care o femeie cu un copil in brațe este lovita de o mașina, chiar pe trecerea de pietoni.

- Tragedie pe un drum din sudul Republicii Moldova. Un copil a decedat miercuri, 13 septembrie, dupa ce a fost lovit de o mașina. Tragedia s-a produs acum doua ore, la Comrat. „Preliminar, in timp ce un autocar staționa pe marginea carosabilului pentru a debarca pasagerii, un copil care a coborat din…