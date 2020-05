Stiri pe aceeasi tema

- Ai observat ca atunci cind iei masa in oraș cu cineva, tinzi sa te saturi mai repede decit atunci cind maninci singur acasa, la televizor, sau cind iei prinzul la birou? Ritmul in care mincam influențeaza și cantitatea de mincare pe care o introducem in corpDaca iți dorești sa slabești fara restricții…

- ANSVSA precizeaza ca noul coronavirus nu se pot multiplica in interiorul alimentelor. Anunțul vine ca raspuns pentru oamenii care continua sa se intrebe daca este necesar ca alimentele cumparate sa fie dezinfectate. ANSVSA a publica un ghid ce conține raspunsuri la unele dintre cele mai frecvente…

- Se pregatesc noi reguli pentru funcționarea piețelor, care se vor regasi intr-o ordonanta militara. Ministrul Agriculturii: Piețele agro-alimentare trebuie sa ramana deschise, scrie tvr.ro Ministrul Agriculturii a anuntat ca noua ordonanta va include obligativitatea autoritaților locale de a ține deschise…

- Pentru Celine Dion, nicio combinație nu este imposibila. Și nu vorbim despre ținutele de scena, care sunt, prin definiție, ieșite din tipare. Artista este la fel de nonconformista și pe strada. Recent, ea a fost surprinsa la New York purtand cateva piese in culori intense, din cea mai recenta colecție…

- O echipa de cercetatori din Mount Sinai, New York, prima din SUA care analizeaza scanarile tomografiilor conmputerizate a 94 de pacienti din China infectati cu noul coronavirus, a putut identifica tipare specifice in plamani care ar reprezenta semne ale bolii, potrivit CNBC.Studiul a scos…

- Larry Tesler, un informatician faimos de la inceputul erei computerelor personale, a murit la 74 de ani. Datorita inovațiilor sale, printre care se afla și comenzile „Cut“, „Copy“ și „Paste“, computerele persoanale au devenit atat de ușor de folosit. Tesler a lucrat in Silicon Valley la inceputul anilor…

- Miliardarul rus Aliser Usmanov a donat Muzeului Olimpic de la Lausanne manifestul olimpic original din 1892, cel mai scump articol sportiv vandut vreodata la o licitatie, pentru 8,8 milioane dolari, transmite Reuters. Omul de afaceri, care este si presedintele Federatiei Internationale de Scrima, a…