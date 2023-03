Două puștoaice, prinse la furat într-un hipermarket din Bistrița. Ce au descoperit jandarmii Doua puștoaice aflate intr-un hipermaket din Bistrița au ascuns mai multe produse in geaca și in rucsac, crezand ca scapa de plata acestora… Cele doua s-au gandit ca scapa basma curata și fara sa plateasca. Au indesat pe sub geci și in rucsac mai multe produse cosmetice, guma de mestecat și energizante dintr-un hipermarket din oraș. Tinerele au incercat nonșalante sa ocoleasca casele de marcat. „Minorele in varsta de 15, respectiv 17 ani, au ales cu grija de pe rafturile unui hipermarket mai multe tipuri de cosmetice, produse de ingrijire personala, dulciuri, guma de mestecat și energizante, pe… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

